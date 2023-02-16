Dennis Lutke Frie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Lutke Frie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Lutke Frie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Lutke Frie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Lutke Frie 4 Nisan 2003 tarihinde Beelen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Lutke Frie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.S.P. Sports-Management yapmaktadır. Dennis Lutke Frie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Lutke Frie'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dennis Lutke Frie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Lutke Frie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Lutke Frie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Lutke Frie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Dennis Lutke Frie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Lutke Frie şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dennis Lutke Frie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rot Weiss Ahlen, Borussia Dortmund (2011-2022)

Almanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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