Moses Otuali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Otuali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moses Otuali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moses Otuali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Moses Otuali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Otuali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Otuali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Otuali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Otuali 27 Ağu 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Moses Iwenbuke Otuali Omohe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Otuali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&M sportsManagement yapmaktadır. Moses Otuali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moses Otuali'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moses Otualiboyu ve yaşı kaç

Moses Otuali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Otuali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Moses Otuali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Otuali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Eimsbüttel U17

1 Ocak 2019 yılında Nettelnburg U17

1 Temmuz 2019 yılında Erzgeb. Aue U19

1 Ocak 2020 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2021 yılında Hamburger SV II

26 Ocak 2023 yılında B. Dortmund II

Moses Otuali kimdir

Moses Otuali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Otuali şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Holstein Kiel, Eimsbütteler TV (-12/2018), SV Nettelnburg/Allermöhe (1/2019-2019), FC Erzgebirge Aue (2019-12/2019), VfL Wolfsburg (1/2020-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moses Otuali nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları