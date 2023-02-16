Moses Otuali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Otuali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Otuali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Otuali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Otuali 27 Ağu 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Moses Iwenbuke Otuali Omohe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Otuali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&M sportsManagement yapmaktadır. Moses Otuali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moses Otuali'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moses Otuali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Otuali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moses Otuali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Otuali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Eimsbüttel U17

1 Ocak 2019 yılında Nettelnburg U17

1 Temmuz 2019 yılında Erzgeb. Aue U19

1 Ocak 2020 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2021 yılında Hamburger SV II

26 Ocak 2023 yılında B. Dortmund II

Moses Otuali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Otuali şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Holstein Kiel, Eimsbütteler TV (-12/2018), SV Nettelnburg/Allermöhe (1/2019-2019), FC Erzgebirge Aue (2019-12/2019), VfL Wolfsburg (1/2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.