Marco Pasalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Pasalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Pasalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Pasalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Pasalic 14 Eylül 2000 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Pašalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Pasalic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Marco Pasalic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Pasalic'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Pasalic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marco_pasalic/

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Marco Pasalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Pasalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marco Pasalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Pasalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2017 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

Marco Pasalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Pasalic şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Pasalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Sandhausen, Karlsruher SC, SG Siemens

Hırvatistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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