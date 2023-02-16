Silas Ostrzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Ostrzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silas Ostrzinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silas Ostrzinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silas Ostrzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Ostrzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Ostrzinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silas Ostrzinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silas Ostrzinski 19 Kasım 2003 tarihinde Hagen şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silas Ostrzinski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick&Run yapmaktadır. Silas Ostrzinski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silas Ostrzinski'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Silas Ostrzinskiboyu ve yaşı kaç

Silas Ostrzinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silas Ostrzinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Silas Ostrzinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silas Ostrzinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Silas Ostrzinski kimdir

Silas Ostrzinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silas Ostrzinski şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borussia Dortmund (2018-2022)

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Silas Ostrzinski nereli

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