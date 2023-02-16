Franz Pfanne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franz Pfanne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franz Pfanne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franz Pfanne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franz Pfanne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franz Pfanne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franz Pfanne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franz Pfanne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franz Pfanne 10 Aralık 1994 tarihinde Bautzen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franz Pfanne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Franz Pfanne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Franz Pfanne'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Franz Pfanneboyu ve yaşı kaç

Franz Pfanne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franz Pfanne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Franz Pfanne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franz Pfanne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında D. Dresden Alt.

1 Temmuz 2009 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2011 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2013 yılında Dyn. Dresden II

1 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2015 yılında Budissa Bautzen

1 Temmuz 2018 yılında SV Rödinghausen

15 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

Franz Pfanne kimdir

Franz Pfanne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franz Pfanne şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Budissa Bautzen (-2007), Dynamo Dresden (2007-2013)

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Franz Pfanne nereli

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