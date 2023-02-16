Guille Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guille Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guille Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guille Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guille Bueno 18 Eylül 2002 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Bueno López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guille Bueno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Guille Bueno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Guille Bueno'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guille Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guille Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guille Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guille Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Depor Fabril

31 Ağu 2021 yılında B. Dortmund II

Guille Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guille Bueno şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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