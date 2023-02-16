Lion Semic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lion Semic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lion Semic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lion Semic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lion Semic 13 Eylül 2003 tarihinde Fritzlar şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Almanya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Lion Semić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lion Semic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Lion Semic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lion Semic'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lion Semic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/11.lionz

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Lion Semic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lion Semic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Lion Semic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lion Semic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Baunatal Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U16

1 Ocak 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Lion Semic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lion Semic şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lion Semic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSG Gudensberg (2008-2009), KSV Baunatal (2009-2017), Borussia Dortmund (2017-2022)

Almanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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