Ole Pohlmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Pohlmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ole Pohlmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ole Pohlmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ole Pohlmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Pohlmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Pohlmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Pohlmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Pohlmann 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Pohlmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Ole Pohlmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ole Pohlmann'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ole Pohlmannboyu ve yaşı kaç

Ole Pohlmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Pohlmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ole Pohlmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Pohlmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg U19

13 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg II

20 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

Ole Pohlmann kimdir

Ole Pohlmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Pohlmann şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Lahde-Quetzen, Hannover 96 (-2015), VfL Wolfsburg (2015-2020)

Ole Pohlmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ole Pohlmann nereli

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