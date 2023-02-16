Justin Njinmah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Njinmah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Njinmah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin Njinmah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justin Njinmah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Njinmah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Njinmah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Njinmah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Njinmah 15 Kasım 2000 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Justin Gideon Njinmah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Njinmah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tenet Football yapmaktadır. Justin Njinmah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Njinmah'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Njinmah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/njinmahjr

Justin Njinmahboyu ve yaşı kaç

Justin Njinmah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Njinmah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Justin Njinmah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Njinmah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Eimsbüttel U19

1 Temmuz 2018 yılında Holst. Kiel U19

1 Temmuz 2019 yılında Holst. Kiel II

1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen II

5 Ocak 2022 yılında W. Bremen

6 Ocak 2022 yılında B. Dortmund II

30 Haziran 2023 yılında W. Bremen

Justin Njinmah kimdir

Justin Njinmah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Njinmah şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eimsbütteler TV (-2018), Holstein Kiel (2018-2019)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justin Njinmah nereli

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