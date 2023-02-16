Niklas Lubcke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Lubcke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niklas Lubcke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niklas Lubcke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niklas Lubcke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Lubcke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Lubcke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Lubcke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Lubcke 4 Ağu 1999 tarihinde Wesel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Lubcke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA Sports GmbH yapmaktadır. Niklas Lubcke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Lubcke'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Lubckeboyu ve yaşı kaç

Niklas Lubcke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Lubcke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Niklas Lubcke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Lubcke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2016 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2018 yılında Westfalia Herne

24 Ocak 2019 yılında Wuppertaler SV

15 Ağu 2021 yılında SW Essen

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Niklas Lubcke kimdir

Niklas Lubcke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Lubcke şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PSV Wesel-Lackhausen (-2013), VfL Bochum (2013-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Niklas Lubcke nereli

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