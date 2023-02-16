Bjarne Pudel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarne Pudel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarne Pudel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarne Pudel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarne Pudel 9 Mayıs 2001 tarihinde Versmold şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarne Pudel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BP Sportmanagement yapmaktadır. Bjarne Pudel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bjarne Pudel'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bjarne Pudel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarne Pudel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarne Pudel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarne Pudel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2018 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2020 yılında SC Wiedenbrück

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Bjarne Pudel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarne Pudel şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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