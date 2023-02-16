Rodney Elongo Yombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Elongo Yombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodney Elongo Yombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodney Elongo Yombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodney Elongo Yombo 27 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodney Elongo Yombo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&M sportsManagement yapmaktadır. Rodney Elongo Yombo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodney Elongo Yombo'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodney Elongo Yombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodney Elongo Yombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodney Elongo Yombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodney Elongo Yombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2017 yılında SSV Ulm U17

1 Temmuz 2018 yılında SSV Ulm U19

1 Ocak 2020 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2020 yılında Gr. Fürth II

25 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Rodney Elongo Yombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodney Elongo Yombo şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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