Falko Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Falko Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Falko Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Falko Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Falko Michel 14 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Falko Michel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Falko Michel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Falko Michel'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Falko Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Falko Michel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Falko Michel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Falko Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2020 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Falko Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Falko Michel şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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