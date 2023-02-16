Aday Ercan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aday Ercan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aday Ercan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aday Ercan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aday Ercan 24 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aday Ercan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bigpoint yapmaktadır. Aday Ercan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aday Ercan'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aday Ercan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aday Ercan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aday Ercan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aday Ercan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paderborn U17

1 Temmuz 2017 yılında Paderborn U19

1 Temmuz 2018 yılında Wiedenbrück U19

1 Temmuz 2019 yılında SC Wiedenbrück

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

20 Temmuz 2021 yılında SV Rödinghausen

30 Haziran 2022 yılında B. Dortmund II

Aday Ercan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aday Ercan şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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