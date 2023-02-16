Can Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Ozkan 2 Aralık 1999 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Can Hayri Özkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Ozkan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tor-Management yapmaktadır. Can Ozkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Can Ozkan'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Can Ozkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/canoezkan99

Can Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Can Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2012 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2016 yılında Bielefeld U19

1 Mart 2018 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2019 yılında Alem. Aachen

30 Haziran 2020 yılında Bielefeld

5 Ekim 2020 yılında Naestved BK

30 Haziran 2021 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2021 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Can Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Ozkan şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TuS Brake, VfL Theesen (-2012), Arminia Bielefeld (2012-2018)

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