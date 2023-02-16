Timo Bornemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Bornemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timo Bornemann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timo Bornemann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timo Bornemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Bornemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Bornemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Bornemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Bornemann 1 Aralık 2000 tarihinde Ratingen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Bornemann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Timo Bornemann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Timo Bornemann'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timo Bornemannboyu ve yaşı kaç

Timo Bornemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Bornemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Timo Bornemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Bornemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2017 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

Timo Bornemann kimdir

Timo Bornemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Bornemann şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASV Tiefenbroich, SG Unterrath, Fortuna Düsseldorf

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Timo Bornemann nereli

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