Mats Hummels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Hummels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mats Hummels kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mats Hummels ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mats Hummels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Hummels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mats Hummels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mats Hummels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mats Hummels 16 Aralık 1988 tarihinde Bergisch Gladbach şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mats Julian Hummels şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mats Hummels Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMH Sportmanagement yapmaktadır. Mats Hummels, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mats Hummels'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mats Hummels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MatsHummels

http://www.instagram.com/aussenrist15/

http://www.facebook.com/Mats.Hummels

Mats Hummelsboyu ve yaşı kaç

Mats Hummels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mats Hummels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mats Hummels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mats Hummels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FC Bayern U17

1 Ocak 2005 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2006 yılında FC Bayern II

1 Ocak 2007 yılında Bayern

3 Ocak 2008 yılında Dortmund

30 Haziran 2009 yılında Bayern

1 Temmuz 2009 yılında Dortmund

1 Temmuz 2016 yılında Bayern

1 Temmuz 2019 yılında Dortmund

Mats Hummels kimdir

Mats Hummels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mats Hummels şuan Borussia Dortmund takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bayern München (10/1995-2006)

Mats Hummels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya takımında 5 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 5 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

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Mats Hummels nereli

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