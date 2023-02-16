Gregor Kobel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregor Kobel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gregor Kobel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gregor Kobel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gregor Kobel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregor Kobel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregor Kobel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregor Kobel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregor Kobel 6 Aralık 1997 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregor Kobel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Gregor Kobel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gregor Kobel'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gregor Kobel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gregorkobel/

Gregor Kobelboyu ve yaşı kaç

Gregor Kobel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregor Kobel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gregor Kobel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregor Kobel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U18

1 Eylül 2014 yılında Hoffenheim U19

30 Haziran 2016 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim

3 Ocak 2019 yılında Augsburg

30 Haziran 2019 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart

30 Haziran 2020 yılında Hoffenheim

28 Temmuz 2020 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2021 yılında Dortmund

Gregor Kobel kimdir

Gregor Kobel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregor Kobel şuan Borussia Dortmund takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Seefeld Zürich (2004-2005), Grasshopper Club Zürich (2005-2014), TSG 1899 Hoffenheim (2014-2016)

Gregor Kobel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 21 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Gregor Kobel nereli

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