Erik fiyatları üzerinden yaptığı algı tutmadı! AK Partili Alpay Özalan'dan, Şahan Gökbakar'a olay sözler: Trollüğü bırakmasını tavsiye ediyorum, yoksa çok alay konusu olur

Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir markette 690 TL'den satılan can eriği etiketini paylaştı. Gökbakar paylaşımında," Bu ne yaaaa! 690tl Biz çocukken buzdolabı yoktu,at arabası vardı ama hatırlıyorum,9 yaşında Ankara Tunalıhilmi'de Manav / Market Kemal vardı. Şimdi Cafe des Cafes oldu. Oradan alırdık bu eriklerden kiloluk kese kağıtlarını doldururduk, taşar dökülürdü. Bu hale mi geldi erik..." ifadelerini kullandı.

"İLK ÇIKINCA BÖYLE OLUYOR SONRA UCUZLUYOR DİYENLERİ DİNLEYİP BEKLİYORUM"

Mevsimi olmamasına karşın yüksek fiyattan satılan eriğin fiyatı üzerinden algıya girişen Şahan Gökbakar'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yanıt verdi. Kullanıcılar, Gökbakar'a eriğin mevsiminin gelmediğini belirterek cevap verdi.

Şahan Gökbakar daha sonra bir paylaşım daha yaparak kendisine yanıt verenleri tiye alarak, "İlk çıkınca böyle oluyor sonra ucuzluyor diyenleri dinleyip bekliyorum.. Off güzel de olur haaa sulu sulu tuza bandıra bandıra... Temmuzda kısmetse..." dedi.

ÖZALAN: "DAHA ÇOK ALAY KONUSU OLUR"

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan," CHP trollü Şahan Gökbakar, henüz mevsimi gelmemiş meyve üzerinden algı yapmaya çalışmış. Alay konusu olmuş. Canlandırdığı malum karakterden daha beter halde olan Şahan Gökbakar'a trollüğü bırakmasını tavsiye ediyorum. Yoksa daha çok alay konusu olur. " diye yazdı.

CHP trollü Şahan Gökbakar, henüz mevsimi gelmemiş meyve üzerinden algı yapmaya çalışmış. Alay konusu olmuş.



Canlandırdığı malum karakterden daha beter halde olan Şahan Gökbakar'a trollüğü bırakmasını tavsiye ediyorum. Yoksa daha çok alay konusu olur. @sgokbakar — Alpay Özalan ?? (@alpayozalan35) April 2, 2022

VATANDAŞLARDAN GELEN YORUMLAR

Gökbakar'ın söz konusu paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Kıt Bilgi ile bu kadar.

Erik zamanı değil ve her sene böyle astronomik fiyatla satılır.

Erik zamanı gelince fiyatı 1/50’ye düşer.

O zamanda kimse senin bu provakatif açıklamanı hatırlamaz. Heyhat senin ve senin gibilerle aynı döneme denk gelmek için mutlak bir günah işledik.

- Recep İvedik beyni bu kadar işte. İlk çıkan erik fiyatı atıyor. İlk çıkan erik Silifke'de çıkar. Bizim erik ağaçları İstanbul'da çiçek bile açmadı daha. Mayıs ta güzel yeşil erik olur. Bekliyorum.

- Her sebze ve meyve mevsiminde değilse pahalıdır.. Bunu çok iyi bildiğiniz halde algı yapmanıza anlam veremedim...Nisan ayının sonunda yani tam mevsiminde erik fiyatı 10-20 liraya düşer...Lütfen o zamanda etiket resmi paylaşın...

- Saçmaladınız iyice mevsimi değil çocuk da istese başkası da istese mevsimi değil sapla samanı karıştırır hale geldiniz. Mevsiminde kg 5 10 lira olan şey bekle 1 ay sonra kum gibi kaynar erik.

- Şahan bey, buna 'turfanda' denir; ben de hükümeti tasvip etmiyorum, 20 yıldır da etmedim. Ama zor sera şartlarında yetişen Turfanda ürünler, pahalı olur. 15-20 gün önce kar yağmış Bir ülkede, bu eriği şu anda yiyebilmek zenginlik veya ihtiyaçtır. Daha ucuza yerseniz bile, tarımsal girdilerdeki artış sebebi ile, geçen seneden çok daha pahalı yiyeceksiniz. Ama bu güne göre çok ama çok ucuz olacağı kesin... Bırakın bollaşşsın...

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