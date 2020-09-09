Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''

Geçtiğimiz günlerde Haber Global TV'de programa konuk olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, İmam Hatip mezunu kişiler hakkında söylediği ağır hakaret içeren sözlerle halktan büyük tepki topladı. Olayın ardından yanlış anlaşılma olduğu belirten Mütercimler, bu konuda özür dileyeceğini belirtti.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, Haber Global TV'de Saynur Tezel'in moderatörlüğündeki konuk olduğu programda İmam Hatip Lisesi mezunları için sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız olarak suçlamasının ardından bu konuyla ilgili yanlış bir anlaşılma olduğunu ve özür dileyeceğini söyledi.

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