  1. WEB TV
  2. SİYASET
  3. Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''

Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''

Geçtiğimiz günlerde Haber Global TV'de programa konuk olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, İmam Hatip mezunu kişiler hakkında söylediği ağır hakaret içeren sözlerle halktan büyük tepki topladı. Olayın ardından yanlış anlaşılma olduğu belirten Mütercimler, bu konuda özür dileyeceğini belirtti.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, Haber Global TV'de Saynur Tezel'in moderatörlüğündeki konuk olduğu programda İmam Hatip Lisesi mezunları için sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız olarak suçlamasının ardından bu konuyla ilgili yanlış bir anlaşılma olduğunu ve özür dileyeceğini söyledi.

Minibüsünden 24 yolcu çıkan şoför: Minibüsünden 24 yolcu çıkan şoför: "Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz"

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı!Yolun karşısına geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı!

Adnan Oktar’ın kedicikleriyle kaçma anı görüntülerine ulaşıldı!Adnan Oktar’ın kedicikleriyle kaçma anı görüntülerine ulaşıldı!

Esenyurt'ta bir doktor, tartıştığı hastanın parmağını kopardı!Esenyurt'ta bir doktor, tartıştığı hastanın parmağını kopardı!

 

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:32
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Mahir Ünal, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Mahir Ünal, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu deldi!
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu deldi!
Süleyman Soylu'nun İstifasının kabul edilmemesi vatandaşlar tarafından böyle karşılandı
Süleyman Soylu'nun İstifasının kabul edilmemesi vatandaşlar tarafından böyle karşılandı
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'in ''insafsız'' sözüne açıklama
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'in ''insafsız'' sözüne açıklama
Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önceki Toplu taşımadaki vaadleri
Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önceki Toplu taşımadaki vaadleri
Meral Akşener'in uçağı Sabiha Gökçen'e inemedi!
Meral Akşener'in uçağı Sabiha Gökçen'e inemedi!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: ''Sabrımızın bir sınırı var''
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: ''Sabrımızın bir sınırı var''
Anayasanın ilk 3 maddesi nedir?
Anayasanın ilk 3 maddesi nedir?
Osmanlı Tuğrası'nın anlamı nedir? Osmanlı Tuğrası'nın tarihi nedir?
Osmanlı Tuğrası'nın anlamı nedir? Osmanlı Tuğrası'nın tarihi nedir?
Federal ne demek? Anlamı nedir?
Federal ne demek? Anlamı nedir?