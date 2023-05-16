Erzincan'da su kanalında balçığa saplanan ineğe itfaiye müdahele etti!

Erzincan Akyazı mevkiinde su kanalına giren inek balçığa saplandı. Mahsur kalan ineği sahibi kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi.

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Erzincan'da su kanalında balçığa saplanan ineğe itfaiye müdahele etti!

Erzincan'da su kanalında balçığa saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı mevkiinde su kanalına giren inek balçığa saplandı. Mahsur kalan ineği sahibi kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprüden halat bağlayarak ineği mahsur kaldığı yerden kurtardılar.

Erzincan'da su kanalında balçığa saplanan ineğe itfaiye müdahele etti!

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

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KAYNAK: İHA

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