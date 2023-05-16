Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim açıklaması: Cumhur ittifakı ve Erdoğan'ı tebrik ediyorum

14 Mayıs seçimler öncesi partisi ve 6'lı masayı sürekli eleştirerek ve yaptığı sert açıklamalarla hem millet ittifakının cumhurbaşkanı Kemal kılıçdaroğlunun adaylığına ve 6'lı masanın PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapılmasını ağır bir dille eleştirerek Partisi, İYİ Partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu.

Uzun süredir sessiz kalmayı tercih eden Ağıralioğlu, sessizliğini seçimler sonrası bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum" dedi.

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Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde

"CUMHUR İTTİFAKI'NI VE SAYIN CUMHURBAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

"Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti.

Vatana, millete hayırlı olsun.

Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.

İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun."

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