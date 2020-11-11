Evde cağ kebabı nasıl yapılır? Cağ kebabı tarifi ve malzemeleri

“Cağ kebabı evde nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bu sayfada yer alıyor.

Cağ kebabı Yapımı için malzemeler

600 gram kemiksiz ve yağsız kuzu eti

1 küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı karabiber

12 adet tahta şiş

Evde Cağ kebabı tarifi Nasıl yapılır?

Evde cağ kebabı yapmak için hazırlıklara bir gün önceden başlayın.

Eti dümdüz olacak şekilde kasapta dövdürüp tuzlayın.

Soğan rendeleyip karabiberle karıştırın.

Etleri karabiberli soğan karışımına bulayıp üzerini streç filme kapatarak dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.

Bir gece dinlenen eti döner gibi ince ince dilimleyip şişlere dizin.

Şişleri tepsiye yerleştirin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırının üst ızgarasına yakın bir yerine yerleştirin.

Etleri yarım saat pişirdikten sonra tepsiyi fırından alıp şişleri alt üst edin.

Yeniden fırına verin ve bir yarım saat daha pişirin.

Ev yapımı cağ kebabınız hazır. Yanında ızgarada pişmiş domates ve biberle servis edebilirsiniz.

Cağ kebabı Hakkında

Cağ kebabı oğlak ya da kuzu etinden oluşturulan Türk mutfağında bir tür kebaptır. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu eyaletinde oluşturulan cağ kebabı, eskiden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üstünde pişirilmesiyle hazırlanır. Cağ (ya da bico) adı verdiği şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı almıştır. Günümüzde Türkiye'nin çoğu yerinde yapılıp tüketilmektedir.

Hazırlanan parça etler, bu malzemeye eklenen soğan, reyhan, tuz ve karabiber gibi baharatlar ile beraber iyice yoğrulur. Daha lezzetli olması istenirse hazırlanan et 24 saat serin ortamda ya da buzdolabında dinlendirilir ve bu vakit sonucunda cağ kebabı pişirilmeye başlanabilir. Et yatık biçimde odun ateşinin sinirli közüne 10–15 cm yüksekte pişirilir ve döner bıçağı ile birer porsiyon kesilip cağ/bico üstünde ızgaraya konulur. Burada biraz daha pişirilir.

Kebap, yanısıra soğan, domates ve sivri biber ve tandır ekmeği ya da lavaş ile beraber servis edilir.

Oltu ve etraf ilçeler Olur, Tortum ve Yusufeli yörelerinde ahşaptan oluşturulan şişlere "bico" adı verilir.[kaynak belirtilmeli]

Cağ kebabı olacak kuzunun seçimi sırasında bilhassa 6 aylık olmasına ve yaşıtlarından daha boylu ve dolgun olmasına ilgi edilmektedir.