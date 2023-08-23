Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturduktan sonra hamile olduğunu duyurdu. 7 aylık hamile olan Mola, Kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombinisi ile verdiği pozlar sosyal medyada oldukça beğenildi.

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Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturduktan sonra hamile olduğunu duyurdu. 7 aylık hamile olan Mola, Kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombinisi ile verdiği pozlar sosyal medyada oldukça beğenildi.

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi iddialı projlerde yer alan Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu.Nikahın ardından hamile olduğunun müjdesini veren ve bir erkek bebek bekleyen Mola, hamilelik pozlarını paylaştı.

Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombiniyle peş peşe verdiğgi pozları sosyal medyadan hesabından yayınlayarak "Beni hatırladın mı?" notu düştü.

Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!

ÜNLÜLERDEN EMOJİLİ YORUMLAR GELDİ

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına Şükrü Özyıldız, Barış Arduç, Emel Sayın, Dolunay Soysert, Burcu Esmersoy, Songül Öden, Pınar Altuğ, Cemal Can Canseven, Şebnem Bozoklu, Şükran Ovalı ve birçok ünlü isimlerden nazar boncuklu emojili yorum yağdı.

Ezgi Mola'ya hamilelik çok yakıştı! Hamilelik pozlarına ünlülerden yorum yağdı!

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