Bamyanın fiyatı altınla yarıştı! "Topraktan yeşil altın çıkartıyoruz"

Denizli'nin çal ilçesinde, fiyatı altınla yarışan bamyanın hasadı devam ediyor. Bamyanın yaş fiyatı 150-200 TL'ye satılırken kuru fiyatı ise bin TL'ye ulaşıyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde Temmuz ayında başlayan bamya hasadı hız kesmeden devam ediyor. Fiyatı altınla yarışan bamyanın yaş fiyatı 150 - 200 TL arasında değişirken kuru bamya fiyatı ise bin TL'ye satılıyor. Nisan ayında ekimi başlayan hasatta mayıs ayında da otlar çapalanarak temizleniyor.

Bu sene gelen yoğun yağışlar sonrasında mahsule hastalık geldiğini belirten üretici Ümmü Özkul, mahsuldeki hastalıkları kurtarmaya çalıştıklarını, ardından gelen sıcak havaların da mahsulleri gerilettiğini ve hasadın temmuz ayı sonunda başladığını söyledi. Üretici Ümmü Özkul, "Bamyamız çok güzel oluyor ama rekolte düşünce fiyatımız güzel. Fiyattan şikayetimiz yok ama rekolte düşünce bizi tatmin etmiyor. Sabah erken şafak atınca tarlada oluyoruz, sabah ezanında kalkıyoruz. Sabah ezanin ardından başlıyoruz toplamaya, saat 10-11 gibi devam ediyoruz. Sıcak çoğalınca bamya buruşuyor, sıcaklık artınca zor oluyor. Eve getiriyoruz topladığımız bamyaları, evde ayıklama işlemi yapıyoruz. Büyük ve küçük olarak ayıklıyoruz. Bamyalar büyük oldukça fiyat düşüyor. Onları tek tek ipe dizip kurutmak için güneş görmeyen bir yere asıyoruz. Kuruduktan sonra satışa hazırlıyoruz. bamyamın fiyatı gram altınla yarışıyor fakat bizde gram gram topluyoruz tarladan" şeklinde konuştu.

"TOPRAKTAN YEŞİL ALTIN ÇIKARTIYORUZ"

20-25 senedir bamya üreticisi olan Yasemin Göçmez ise, bamyanın zor bir ürün olduğu için fiyatının da yüksek olduğunu söyledi. Diğer bamya üreticileriyle imece usulü de satış yaptıklarını belirten Göçmez, "Madenden nasıl altın çıkartıyorlarsa bizde topraktan yeşil altın çıkartıyoruz. Bu yıl rekolte düşük, o yüzden biraz daha değerli. Fiyatımız kurusu bin TL, yaşı 150-200 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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