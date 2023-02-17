Fabio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio Gomes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Gomes 25 Mayıs 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fábio Roberto Gomes Netto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Gomes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Fabio Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira takımına - tarihinde katılmıştır. Fabio Gomes'nin FC Paços de Ferreira ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_fabio9_/

Fabio Gomesboyu ve yaşı kaç

Fabio Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabio Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında GO Audax

19 Aralık 2017 yılında Oeste FC-SP

1 Şubat 2018 yılında CAC Renaux

31 Aralık 2018 yılında Oeste FC-SP

7 Ocak 2020 yılında Albirex Niigata

19 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2020 yılında Oeste FC-SP

5 Şubat 2021 yılında New York RB

19 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

19 Ocak 2022 yılında Atlético-MG

3 Ağu 2022 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2023 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2023 yılında Atlético-MG

Fabio Gomes kimdir

Fabio Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Gomes şuan FC Paços de Ferreira takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Fabio Gomes nereli

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