Ze Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Oliveira 6 Nisan 2002 tarihinde Penafiel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Pedro Ferreira de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Oliveira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ze Oliveira'nin FC Paços de Ferreira ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ze Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ze Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paços Sub-17

1 Ocak 2019 yılında Paços F. U19

1 Temmuz 2021 yılında Paços Ferreira

10 Eylül 2021 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2022 yılında Paços Ferreira

Ze Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Oliveira şuan FC Paços de Ferreira takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ze Oliveira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AD Várzea FC (2011-2015), FC Paços de Ferreira

Portekiz U20 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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