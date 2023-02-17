Erick Ferigra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Ferigra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick Ferigra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erick Ferigra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erick Ferigra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Ferigra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Ferigra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Ferigra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Ferigra 7 Şubat 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Erick Steven Ferigra Burnham şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Ferigra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Erick Ferigra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Ferigra'nin FC Paços de Ferreira ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erick Ferigra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erick_ferigra/

Erick Ferigraboyu ve yaşı kaç

Erick Ferigra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Ferigra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erick Ferigra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Ferigra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

6 Ağu 2016 yılında Fiorentina U19

31 Ağu 2017 yılında Torino U19

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2018 yılında Torino

2 Ağu 2019 yılında Ascoli

31 Ağu 2020 yılında Torino

1 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

23 Ağu 2022 yılında Paços Ferreira

Erick Ferigra kimdir

Erick Ferigra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Ferigra şuan FC Paços de Ferreira takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kelme CF (-6/2012)

Erick Ferigra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erick Ferigra nereli

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