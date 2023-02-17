Jordan Holsgrove kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Holsgrove Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Holsgrove adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Holsgrove Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Holsgrove 10 Eylül 1999 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan William Holsgrove şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Holsgrove Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jordan Holsgrove, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Holsgrove'nin FC Paços de Ferreira ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordan Holsgrove Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Holsgrove isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Holsgrove Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Holsgrove futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Reading U21

1 Temmuz 2019 yılında Reading

27 Ağu 2019 yılında Atl. Baleares

30 Haziran 2020 yılında Reading

10 Eylül 2020 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2022 yılında Paços Ferreira

Jordan Holsgrove Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Holsgrove şuan FC Paços de Ferreira takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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