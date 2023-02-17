Tiago Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Ribeiro 14 Mart 2002 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Miguel Hora Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Ribeiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Tiago Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Ribeiro'nin FC Paços de Ferreira ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiago68ribeiro/

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Tiago Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2018 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2020 yılında Monaco B

3 Ağu 2022 yılında V. Mestalla

30 Ocak 2023 yılında Monaco U21

31 Ocak 2023 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2023 yılında Monaco U21

Tiago Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Ribeiro şuan FC Paços de Ferreira takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tiago Ribeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Porto (2010-18), AS Monaco (2018-21)

Portekiz U20 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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