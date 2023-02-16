Federico Marchetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Marchetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Marchetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Marchetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Marchetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Marchetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Marchetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Marchetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Marchetti 7 Şubat 1983 tarihinde Bassano del Grappa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Marchetti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGB Sport Management yapmaktadır. Federico Marchetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spezia Calcio futbol takımında oynamaktadır. Spezia Calcio takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Marchetti'nin Spezia Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Marchetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fmarchetti22

http://www.instagram.com/officialmarchetti/

Federico Marchettiboyu ve yaşı kaç

Federico Marchetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Marchetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Marchetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Marchetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Torino

1 Ağu 2002 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2003 yılında Torino

1 Temmuz 2003 yılında FC Crotone

31 Aralık 2003 yılında Torino

1 Ocak 2004 yılında Treviso

30 Haziran 2004 yılında Torino

1 Ocak 2005 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2005 yılında Torino

1 Ağu 2005 yılında Biellese

1 Temmuz 2006 yılında UC AlbinoLeffe

1 Temmuz 2008 yılında Cagliari

1 Temmuz 2011 yılında Lazio

1 Temmuz 2018 yılında Genoa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2023 yılında Spezia Calcio

Federico Marchetti kimdir

Federico Marchetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Marchetti şuan Spezia Calcio takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bessica, Torino

Federico Marchetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Marchetti nereli

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