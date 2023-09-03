Gazetecinin sorusu hakan fidanı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı

Daha önce MİT Başaknı olarak Irak ziyartelerinde bulunan Hakan Fidanİ bu sefer Dışişleri bakanı olarak gitti. Resmi ziyaret sonrası yaptığı basın toplantısında bir gazetecinin “Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla Bağdat'a ve Irak'a defalarca ziyarette bulunmuştu" deyince Hakan Fidan gülümsedi. Fidan'ın o gülümsemesine binlerce yorum ve beğeni geldi.

Onun bu gülümsemesinden binlerce yorum ortaya çıktı. İşte onlardan bazıları…

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