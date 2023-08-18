Gaziantep'te feci olay! Dede ve torunu traktörün çarptığı duvarın altında kaldılar!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde traktörün çarptığı bahçe duvarının altında kalan dede ve torunu hayatını kaybetti.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA DEDE VE TORUNU DUVARIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Kaza, Şehitkamil ilçesi Orduca kırsal mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesindeki duvarın dibinde oturan Ramazan Tuncer (73) ve torunu Süleyman Tuncer (12), bir traktörün duvara çarpmasıyla duvarın altında kaldı. Dede ve torunun beton duvarın altından kurtarılması için çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu dede ve torunu duvarın altından çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde dede Ramazan Tuncer ile torunu Süleyman Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ramazan ve Süleyman Tuncer'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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