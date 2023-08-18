Narkotik polisinden nefes kesen takip! Uyuşturucu yol kenarına atıp kaçmaya çalıştılar

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma aralıksız sürerken, şüpheli bir aracın dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştığı sırada taşıdıkları uyuşturucuyu yola fırlattılar.

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Narkotik polisinden nefes kesen takip! Uyuşturucu yol kenarına atıp kaçmaya çalıştılar

Düzce'de dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan araçtan yola uyuşturucu atıldı. Kovalama sonucu yakalanan şahıslarla birlikte 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

NEFES KESEN TAKİP SONUNDA YAKAYI ELE VERDİLER

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma aralıksız sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphe üzerine durdurulmak istenilen ve dur ikazına uymayıp kaçan araç takibe alındı.

Narkotik polisinden nefes kesen takip! Uyuşturucu yol kenarına atıp kaçmaya çalıştılar

Araçla kaçan şahıslar yol kenarına uyuşturucu atarak yoluna devam etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde araç kovalamaca sonucunda D655 karayolu üzeri Boğaziçi mevkisinde durdurulurken yol kenarına atılan uyuşturucuyla birlikte iki adet suç kaydı bulunan O.B.(21) ile E.Ç.(21) gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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KAYNAK: İHA

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