Yayla yayla gezip, çocukları ücretsiz tıraş ediyorlar

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ardahan Gençlik Merkezince oluşturulan mobil kuaför ekibi, yaylalarda yaşayan ve hayvanlarını bırakıp berbere gidemeyen çocukların ücretsiz saç bakımını yapıyor.

Ardahan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Ardahan genelinde başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gönüllü kuaförler ile yaz aylarında aileleri ile birlikte yaylalarda yaşayan çocukların saç kesimi ve bakımı yapılıyor.

Gençlik lideri Tolgay Gökdemir, yaylalarda yaşayan ve şehir merkezine gelemeyen çocukların gönüllü kuaförler tarafından saç kesiminin yapıldığını söyledi. Gökdemir, "Bu proje ile yayla yayla dolaşıp 2023-2024 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala "İlk Tıraşınız Gençlik Merkezinden" sloganıyla başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında yaylalardan il merkezine gelemeyen çocuklar için gönüllü gençlerimiz ile biz onlara gidip saç bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Ardahan merkeze bağlı Otbiçen köyü yaylasındayız. Amacımız okulların başlayacağı tarihe kadar tüm çocuklarımızın saç kesimi ve bakımını yapmak" dedi.

Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih

Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"

Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları

İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor! İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldı

Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

Haberin Devamı

Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 18 Ağustos Cuma hava durumu

Hipotermi Nedir, Tedavisi Var Mı? Hipotermi Ölüm Ne Demek?

Unutkanlık Neden Olur?

Keçi Boynuzu Pekmezi Faydaları