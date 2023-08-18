Tarihi geçmiş gıda ürünlerini piyasaya süren marketlere yasal işlem!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan market denetiminde, raflarda bulunan bazı gıda ürünlerinin son kullanma tarihi geçtiği tespit edildi. Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı.

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir markette yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu tespit edildi. Bu ürünler içerisinde son kullanma tarihi geçen süt, un ve kuru gıda ürünlerinin satılmak üzere reyonlarda yer aldığı belirlendi. Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de imha etti.

Para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade etmeyeceklerini belirten Zabıta Müdürü Semih Serhat Göçer, ürün alırken son kullanma tarihlerini dikkatli şekilde kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin tespiti halinde yasal işlem başlattıklarını ifade eden Göçer, "Hemşehrilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir. Birileri daha çok kazanacak diye halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz" dedi.

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Göçer, insan sağlığına uygun üretim yapmayan mekanları, sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketleri ve bakkalları, 0505 164 46 40 numaralı telefondan yada Whatsapp ihbar hattı üzerinden bildirmesini istedi.

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