Türkiye’yi gezecek! Tavuk Dünyası’nın ‘Lezzet Tırı’ etkinlikler için yollara düştü

Tavuk Dünyası, lezzetlerini lezzet tutkunları ile buluşturmak için özel olarak tasarlanan araç konseptiyle Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenecek festival, konser ve üniversite etkinliklerinde yer alacak.

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Türkiye’yi gezecek! Tavuk Dünyası’nın ‘Lezzet Tırı’ etkinlikler için yollara düştü

Tavuk Dünyası, lezzetlerini lezzet tutkunları ile buluşturmak için özel olarak tasarlanan araç konseptiyle Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenecek festival, konser ve üniversite etkinliklerinde yer alacak.

Yeme-içme sektörünün öncü markalarından Tavuk Dünyası, bu yaz Türkiye genelinde düzenlenecek pek çok açık hava etkinliğinde "Lezzet Tırı" ile lezzetlerini binlerce kişiye ulaştıracak. "İyi yemek paylaşmaktır, birlikte olmaktır" sloganıyla yola çıkan "Lezzet Tırı', bu kapsamda Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivallerinden biri olan Fanta Fest'te lezzetlerini misafirlerle buluşturacak.

Yapılan açıklamaya göre, sevilen sanatçılar Edis, Güneş ve Ceza'nın sahne alacağı Fanta Fest'in biletleri Coca-Cola'nın "Daha Daha" uygulaması üzerinden toplanan puanlarla alınıyor, ayrıca satışı bulunmuyor. Marka, festival katılımcılarını ayrıca Chickencatch, Çarkıfelek, Hashtag Mirror gibi oyun ve aktivitelerle lezzetin yanı sıra eğlenceye de davet ediyor.

Türkiye’yi gezecek! Tavuk Dünyası’nın ‘Lezzet Tırı’ etkinlikler için yollara düştü

Lezzet Tırı'nın festival kapsamında ziyaret edeceği şehirler ve tarihleri ise şöyle açıklandı:

16 Ağustos - Bursa

19 Ağustos - İzmir

21 Ağustos - Denizli

23 Ağustos - Antalya

26 Ağustos - Adana

29 Ağustos - Gaziantep

31 Ağustos - Kayseri

2 Eylül - Samsun

4 Eylül - Ankara

6 Eylül - Kocaeli

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KAYNAK: İHA

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