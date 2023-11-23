Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor

İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın ateşkes anlaşmasına varılmış ancak ertelendiği duyurmuştu. Katar'dan yapılan yeni açıklama ile Gazze'de ateşkesin yarın sabah saatlerinde başlayacağını belirterek detaylar hakkında bilgi verildi.

YAYINLAMA
Google News
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor

Son dakika haberi: Hamas ve İsrail'in uzlaşmaya vardığı 4 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı rehine takasını içeren anlaşmada İsrail sorun çıkarmıştı.

İsrail Başbakanlığı rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin yarın saat 08.00'de başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak" denildi.

Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDUMUŞTU

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında varılan ‘insani duraklama anlaşmasının’ yürürlüğe gireceği tarihin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilerek, “Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak ve tarafların anlaşmaya bağlılığını temin etmek için gerekenleri yapmak üzere iki tarafla ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarımızla çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi” denildi.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!

Haaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktıHaaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'

Başkan Erdoğan'ın Almanya'da İsrail'e çok sert tepki göstermesi dünyada büyük yankı buldu! Scholz, Netanyahu'yla acil görüşme yaptıBaşkan Erdoğan'ın Almanya'da İsrail'e çok sert tepki göstermesi dünyada büyük yankı buldu! Scholz, Netanyahu'yla acil görüşme yaptı

X'in sahibi Elon Musk'tan insanlık dersi! Gazze'deki İsrail soykırımını savunan herkesi X'ten uzaklaştırdıX'in sahibi Elon Musk'tan insanlık dersi! Gazze'deki İsrail soykırımını savunan herkesi X'ten uzaklaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok net ve sert İsrail açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok net ve sert İsrail açıklaması!

İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı
İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı
İsrail ve Hamas arasında ateş kes anlaşması sağlandı! Netanyahu resmen ilan etti! İşte anlaşmanın şartları
İsrail ve Hamas arasında ateş kes anlaşması sağlandı! Netanyahu resmen ilan etti! İşte anlaşmanın şartları
Sudan para mı alınıyor diyorlardı...İSKİ İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep etti!
Sudan para mı alınıyor diyorlardı...İSKİ İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep etti!
Son Haberler
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Sayıştay tespit etti! CHP'li İBB'de kural yok sınır yok, Arpalık gibi dağıtıyor
Sayıştay tespit etti! CHP'li İBB'de kural yok sınır yok, Arpalık gibi dağıtıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Çember-6 Operasyonları'nda 81 ilde aranan 2 bin 136 firari yakalandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Çember-6 Operasyonları'nda 81 ilde aranan 2 bin 136 firari yakalandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Cezayir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Cezayir'de
Çok Okunanlar
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Sivas’ta esrarengiz türbe! Köylüler yetkililerin araştırmasını istiyor!
Sivas’ta esrarengiz türbe! Köylüler yetkililerin araştırmasını istiyor!
Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi
Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi