Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor

Son dakika haberi: Hamas ve İsrail'in uzlaşmaya vardığı 4 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı rehine takasını içeren anlaşmada İsrail sorun çıkarmıştı.

İsrail Başbakanlığı rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin yarın saat 08.00'de başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak" denildi.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDUMUŞTU

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında varılan ‘insani duraklama anlaşmasının’ yürürlüğe gireceği tarihin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilerek, “Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak ve tarafların anlaşmaya bağlılığını temin etmek için gerekenleri yapmak üzere iki tarafla ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarımızla çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi” denildi.

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