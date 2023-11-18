X'in sahibi Elon Musk'tan insanlık dersi! Gazze'deki İsrail soykırımını savunan herkesi X'ten uzaklaştırdı

X'in sahibi Elon Musk İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma Batılılar gibi sessiz kalmayarak insanlığa büyük bir ders niteliği taşıyacak ve alkışlanacak bir karar alarak Gazze'deki soykırımı savunan herkesi X sosyal paylaşım platformundan uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu.

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X'in sahibi Elon Musk'tan insanlık dersi! Gazze'deki İsrail soykırımını savunan herkesi X'ten uzaklaştırdı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın yaptığı paylaşıma ilişkin, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." dedi.

ABD hükümeti, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapan Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçladı.

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SOYKIRIMI SAVUNAN APPLE VE IBM X'TEKİ REKLAMLARINI ASKIYA ALDI

IBM MarketWatch'a bir açıklama yaptı: "IBM'in nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı sıfır toleransı vardır ve bu tamamen kabul edilemez durumu araştırırken X üzerindeki tüm reklamları derhal askıya aldık."

Apple, Musk'ın paylaşımını ayrımcı bularak platform üzerindeki reklamları askıya aldığını belirtti.

Eylül ayında Musk, İşgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya "antisemitizme karşı olduğunu" ve "nefret ve çatışmayı teşvik eden her şeye" karşı olduğunu söyledi.

SOYKIRIMI SAVUNAN HERKES BU PLATFORMDAN UZAKLAŞTIRILACAK!

Musk Cuma akşamı X'te yeni bir yorum yayınladı. "Bariz olanı belirtme riskini göze alarak, *herhangi* bir grubun soykırımını savunan herkes bu platformdan uzaklaştırılacaktır" diye yazdı.

X'in CEO'su Linda Yaccarino Perşembe günü yaptığı bir paylaşımda "herkes tarafından ayrımcılığın durdurulması gerektiğini" söyledi. Mesajında Musk'a atıfta bulunmadı.

ARTIK PARA KAZANAMAYACAKLAR

Beyaz Saray'ın açıklaması, aynı zamanda Tesla'nın da CEO'su olan Musk'a yönelik kamuoyu baskısının sadece son örneği.

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IBM ve diğer büyük şirketlerin X'teki reklamlarını aniden geri çekmelerinin ardından geldi.

Bir X yöneticisi MarketWatch'a yaptığı açıklamada şirketin IBM reklamlarının yanındaki hesapları "taradığını" söyledi.

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Bu hesaplardan "artık para kazanılamayacak" ve belirli gönderiler "Hassas Medya" olarak etiketlenecek.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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