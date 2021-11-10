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  3. Gelinim Mutfakta 10 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 10 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. 10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 10 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programını bu hafta Nursel Ergin sunuyor Gelinim Mutfakta programında günün birincisi merak ediliyor. 10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Eda: 

10 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belirlenmedi...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan gelin Yeşim çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2021 Salı puan durumu | 9 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün telli şakşuka tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

 

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