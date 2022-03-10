Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Fatma:

10 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da finalden önceki son günde henüz kimin birinci olduğu belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında, Miyase günün birincisi oldu.