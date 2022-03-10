Son dakika | Kar yağışı futbol maçlarını vurdu: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını ertelediGelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalarATV Müge Anlı FULL izle bugün 10 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeRami ne demek, TDK'ya göre Rami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Mart Çanakkale Destanı bilgi | Büyük Çanakkale zaferi bilgiDemet Akalın'dan külotla poz paylaşan Aleyna Tilki'ye sitem dolu sözler! Gülşen'e de gönderme yaptı!Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi | 18 Mart önemiErkân Minderi ne demek, TDK'ya göre Erkân Minderi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 10 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Fatma: 

10 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da finalden önceki son günde henüz kimin birinci olduğu belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında, Miyase günün birincisi oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT