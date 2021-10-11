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Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın ilk günü kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinlerin en güzel tarifi yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği program Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü birinci olan isim merak ediliyor. Biz de bunun üzerine  11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtını haberimizde verdik. İşte Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 11 EKİM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Büşra Nur:

11 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değil...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün kırmızı püreli tavuk bonfile tarifi için kıyasıya mücadele etti. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimize bakabilir.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta kırımızı püreli tavuk bonfile tarifi | Kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde toplamda Kaynanalardan 80 puan toplayan gelin Aslıhan 5. Altın bileziği kazanmayı başardı Aslıhan 15.Bilezik kazanırken elenen yarışmacı Sümeyye oldu.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

 

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