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Gelinim Mutfakta kırımızı püreli tavuk bonfile tarifi | Kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde yarışmacılar kırımızı püreli tavuk bonfile tarifini deniyor. Tarifi merak eden seyirciler yapılışını araştırmaya başladı. Peki Kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kırımızı püreli tavuk bonfile tarifi...

Gelinim Mutfakta kırımızı püreli tavuk bonfile tarifi | Kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gelinler  kırımızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Programı kaçırmadan izleyen seyirciler tarifi merakla araştırıyor. Biz de bunun üzerine Kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta kırımızı püreli tavuk bonfile tarifi...

KIRMIZI PÜRELİ TAVUK BONFİLE MALZEMELERİ

3 adet tavuk göğsü
13 adet arpacık soğan
Tuz
3 patates
2 adet kırmızı kapya biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı tuz
Mantar
Sarımsak
Tereyağı
Mısır unu
Karabiber
Soğan
Et suyu

KIRMIZI PÜRELİ TAVUK BONFİLE NASIL YAPILIR?

Patatesler suda haşlamaya bırakılır. Ardından sote için sıvı yağ tavaya ilave ediniz.

Sıvı yağ kızdıktan sonra doğradığınız biberleri atıp iyice kavurun.

Ardından tavukları tavaya atın ve yayın. Alt tarafı renk değiştirinceye kadar karıştırma işlemi yapmayın.

Alt tarafı renk değiştirdiğinde diğer tarafına da aynı işlemi uygulayın.

Tavuğun tamamı renk değiştirdiğinde rendelenmiş domatesleri atıp tavanın ağzını kapayın.

Haşlanmış patatesleri tencereden alıp kabuklarını soyun.

Soyulmuş patatesleri tekrar tencereye atıp en kısık ateş seviyesinde ezmeye başlayın.

Ezilen patateslere toplamda 2 bardak olmak üzere 1'er bardak sütleri yavaş yavaş ekleyip ezme işlemine devam edin.

Sütlerin ardından margarini de atıp ocağın altını kapatın.

Margarini iyice yedirdikten sonra püreyi tabağa alın.

Ardından tavuğu pürenin üst bölgesine yayıp servis edebilirsiniz.

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