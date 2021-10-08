Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve hangi gelinin elendiği meraklar araştırılıyor. Peki 8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumu...
8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? soruları merakla araştırılıyor. Bir haftalık mücadele sona erdi. Kazanan hangi gelin oldu? Programı kaçırmadan izleyenler ve birinciyi merak edenler için Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumuna haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM 2021 CUMA PUAN DURUMU
Aslıhan:
Yaren:
Yeşim:
Sümeyye:
8 EKİM GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz birinci olan isim belli olmamıştır...
KİM ELENDİ?
Kayınvalideler puanlama yapar yapmaz haberimizde elenen isim açıklanacaktır...
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler haftanın finalinde tost pasta tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizden öğrenebilir...
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