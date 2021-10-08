Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve hangi gelinin elendiği meraklar araştırılıyor. Peki 8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumu...

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