Gelinim Mutfakta tost pasta tarifi | Tost pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde yarışmacılar tost pasta tarifini deniyor. Programı kaçırmadan izleyenler tarifi merakla araştırıyor. Peki Tost pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta tost pasta tarifi...
Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaline gelindi. Bugün gelinler tost pasta tarifini deniyor. Peki Tost pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta tost pasta tarifi...
TOST PASTA MALZEMELERİ NELERDİR?
Pasta için
Ekşi krema, oda sıcaklığında (2 su bardağı)
Süt, oda sıcaklığında (2/3 su bardağı)
Vanilya özü
6 yumurta, oda sıcaklığında
Tereyağı, oda sıcaklığında 3 kaşık
Kek unu, (5 su bardağı)
Toz şeker, (3 su bardağı)
5 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Kızartma için;
3 yumurta
½ Süt veya krem şanti yerine kullanılabilir
1/3 su bardağı toz şeker
Krema için
Tereyağı, oda sıcaklığında
Pudra şekeri, (6 su bardağı)
Süt veya kremşanti
¼ çay kaşığı tuz
Akçaağaç şurubu
1 tatlı kaşığı öğütülmüş tarçın
1 tatlı kaşığı vanilya özü
Süslemek için
Çeşitli taze çilek
Toz şeker
Akçaağaç şurubu
Krem şanti
TOST PASTA NASIL YAPILIR?
Vanilyalı pasta katmanlarınızı pişirin
Kremayı hızlıca çırpın ve muhallebi kıvamına kadar getirin. Vanilya özü ve bir tutam öğütülmüş tarçın ekleyebilirsiniz.
Her kek katmanının üstlerini krema karışımıyla fırçalayın. Katmanları batırmayın. Bunun için çok hassaslar. Bunun yerine bir pasta fırçası kullanın!
Nemli olduklarında, karamelizasyonun devam etmesi için üstlerine toz şeker serpin.
Pasta katmanlarını tereyağlı yapışmaz tavada pişirin. Birinci taraf pişerken, ikinci tarafı muhallebi ile fırçalayın ve şeker serpin. Bir nevi damgalama gibi düşünün. Her iki taraf da piştikten sonra keki birleştirmeden önce tamamen soğumaya bırakın!
Kremayı yapın. Birkaç gün önceden de yapılabilir.
İlk kek katını servis tepsinize koyun ve üzerine krema sürün. İkinci kek katını hafif bir açıyla ekleyin ve hepsi bir araya gelene kadar keki ve kremayı katlamaya devam edin.
Seçtiğiniz malzemeleri ekleyin: Taze meyveler, pudra şekeri, akçaağaç şurubu ve/veya krem şanti...
Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Yeni sunucu kim olacak?