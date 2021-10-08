Gelinim Mutfakta tost pasta tarifi | Tost pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaline gelindi. Bugün gelinler tost pasta tarifini deniyor. Peki Tost pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta tost pasta tarifi...

TOST PASTA MALZEMELERİ NELERDİR?

Pasta için

Ekşi krema, oda sıcaklığında (2 su bardağı)

Süt, oda sıcaklığında (2/3 su bardağı)

Vanilya özü

6 yumurta, oda sıcaklığında

Tereyağı, oda sıcaklığında 3 kaşık

Kek unu, (5 su bardağı)

Toz şeker, (3 su bardağı)

5 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Kızartma için;

3 yumurta

½ Süt veya krem ​​şanti yerine kullanılabilir

1/3 su bardağı toz şeker

Krema için

Tereyağı, oda sıcaklığında

Pudra şekeri, (6 su bardağı)

Süt veya krem​​şanti

¼ çay kaşığı tuz

Akçaağaç şurubu

1 tatlı kaşığı öğütülmüş tarçın

1 tatlı kaşığı vanilya özü

Süslemek için

Çeşitli taze çilek

Toz şeker

Akçaağaç şurubu

Krem şanti

TOST PASTA NASIL YAPILIR?

Vanilyalı pasta katmanlarınızı pişirin

Kremayı hızlıca çırpın ve muhallebi kıvamına kadar getirin. Vanilya özü ve bir tutam öğütülmüş tarçın ekleyebilirsiniz.

Her kek katmanının üstlerini krema karışımıyla fırçalayın. Katmanları batırmayın. Bunun için çok hassaslar. Bunun yerine bir pasta fırçası kullanın!

Nemli olduklarında, karamelizasyonun devam etmesi için üstlerine toz şeker serpin.

Pasta katmanlarını tereyağlı yapışmaz tavada pişirin. Birinci taraf pişerken, ikinci tarafı muhallebi ile fırçalayın ve şeker serpin. Bir nevi damgalama gibi düşünün. Her iki taraf da piştikten sonra keki birleştirmeden önce tamamen soğumaya bırakın!

Kremayı yapın. Birkaç gün önceden de yapılabilir.

İlk kek katını servis tepsinize koyun ve üzerine krema sürün. İkinci kek katını hafif bir açıyla ekleyin ve hepsi bir araya gelene kadar keki ve kremayı katlamaya devam edin.

Seçtiğiniz malzemeleri ekleyin: Taze meyveler, pudra şekeri, akçaağaç şurubu ve/veya krem ​​şanti...

Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Yeni sunucu kim olacak?