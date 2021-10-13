Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Gelinim Mutfakta programında bugün mutfağa kayınvalideler girdi. Peki hangi kayınvalide gelinlerden daha fazla puan topladı. İşte 13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı...
13 Ekim çarşamba Gelinim Mutfakta 156. Haftanın 778. bölümünde kayınvalideler yarıştı Ortaya ise, birbirinden komik durumlar çıktı. Özellikle Demet Akalın ile Beyhan Hanımın didişmesi herkesi çok eğlendirdi. Peki 13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU
Aslıhan'ın kayınvalidesi:
Yaren'in kayınvalidesi:
Yeşim'in kayınvalidesi:
Büşra Nur'un kayınvalidesi:
13 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Kayınvalidelerin yarıştığı bugün henüz birinci belli olmadı...
DÜNÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan gelin Aslıhan 13. çeyrek altınını yakasına takarken programda ikinci günü olan Büşra Nur 4 puan alarak sonuncu oldu.
Gelinim Mutfakta 12 Ekim 2021 Salı puan durumu | 12 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
GÜNÜN TARİFİ
Kayınvalidelerin yarıştığı bugün mini yağlama tarifi deneniyor. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...
Gelinim Mutfakta mini yağlama tarifi | Mini yağlama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?