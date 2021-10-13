Gelinim Mutfakta mini yağlama tarifi | Mini yağlama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Bugüne özel kayınvalidelerin yarışacağı Gelinim Mutfakta programında mini yağlama yapılıyor. Programı kaçırmadan izleyen seyirciler tarifi merakla araştırıyor. Mini yağlama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta mini yağlama tarifi...

MİNİ YAĞLAMA MALZEMELERİ NELERDİR?

4 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 su bardağına yakın süt

1 paket kabartma tozu

un (aldığı kadar)

Kıymalı malzemesi için;

yarım kilo kıyma

yarım demet maydanoz

2-3 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

3 adet domates

yarım yemek kaşığı domates salçası

yarım yemek kaşığı biber salçası

karabiber

yarım çay kaşığı kimyon

tuz

Üzeri için;

sarımsaklı yoğurt

MİNİ YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

Hamurumuz için verilen ölçülere göre kulak memesi yumuşaklığında hamur hazırlayalım. Yoğurduğumuz hamurun üzerine nemli bir bez örtüp kıymalı harcı hazırlayalım öncelikle kıymayı az biraz yağda suyunu çekene kadar kavuralım. Sonra ince ince doğradığımız soğanları ve sırasıyla diğer malzemelerimize de ufak ufak doğradıktan sonra baharatlarımızı ilave edelim altını kapatalım.

Hamurumuzu oklava ile açıp bir kase yardımı ile daireler keselim bütün hamurumuza aynı işlemi yaptıktan sonra yağsız teflon tavada pişirelim ve hamuru bekletmeden kıymalı harcı üzerlerine koyalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis yapalım. Afiyet olsun.