Gelinim Mutfakta 14 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın birinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 14 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 14 Mart 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 14 MART 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

10 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...