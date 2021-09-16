Gelinim Mutfakta 16 Eylül 2021 Perşembe puan durumu | 16 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gelinlerden hangisinin çeyrek altını kazandığı merak ediliyor. 16 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Eylül 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan: 23

Yağnur: 11

Yaren: 13

Hazal: 16

16 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın finaline bir gün kala yemeği en çok beğenilen ve 23 puan alan Aslıhan günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu.

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GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün, Adana Kebap yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu.

Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi | Adana Kebap nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?