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Gelinim Mutfakta 19 Ekim 2021 Salı puan durumu | 19 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını bu hafta Songül Karlı sunuyor. Yarışmada haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 19 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 19 Ekim 2021 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 19 Ekim 2021 Salı puan durumu | 19 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler marul sarması tarifini denedi. Gelinlerden tarifi en güzel yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan kim oldu? 19 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 19 Ekim 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 19 EKİM 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren:

Yeşim: 

Damla: 

19 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde henüz kimin birinci olduğu belli olmadı.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün, marul sarması tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta marul sarması tarifi | Marul sarması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan 14. çeyrek altınını yakasına taktı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 18 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

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